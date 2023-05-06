مانشستر سيتي يتأهب لـ ريال مدريد بالفوز على ليدز في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الألماني إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة رياض محرز.

وعاد جوندوجان ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله محرز.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية مانشستر سيتي، وسنحت لهم فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة 84، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء، لكن جوندوجان أهدرها بتسديده الكرة في القائم الأيمن.

وتمكن رودريجو من تسجيل الهدف الأول لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 85، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ مانشستر سيتي، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - ناثان آكي - إيمريك لابورت - ريكو لويس

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - جوليان ألفاريز

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

وأراح جوارديولا في مباراة اليوم عددا من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم رودري، جون ستونز، روبين دياز، برناردو سيلفا، جاك جيريليش، وذلك قبل المواجهة المنتظرة ضد ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.