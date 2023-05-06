أحد علماء الأزهر: المعاملات البنكية حلال

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن دار الإفتاء أكدت أن كافة المعاملات البنكية حلال ولا شك فيها مطلقا.

وقال إبراهيم رضا في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المعاملات البنكية تنسجم مع طبيعة الاقتصاد الإسلامي الذي لا يجد غضاضة في التعامل مع البنوك ".

وعن اقتناء الكلاب في المنازل، قال إبراهيم رضا :" خلقنا عداء بين الإنسان ووجود الكلاب في الطبيعة ".

وأضاف إبراهيم رضا :" النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يربي الكلب وكان يأكل من صيد الكلب المعلم"، مضيفا:" يتم استخدام الكلاب في اكتشاف المفرقعات والمخدرات ولها فوائد كثيرة ".

وتابع إبراهيم رضا :" لا مانع من اقتناء الكلاب في المنازل، مضفا:" أقول لمن يضع السم في طعام الكلاب بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ".

