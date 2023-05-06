نمبر وان.. كهربا يحتفل بتتويج الأهلي بكأس السوبر

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب عن سعادته بتتويج الفريق أمس بكأس السوبر المصري امام بيراميدز.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” فيديو له أثناء مباراة الأهلي أمس أمام بيراميدز وعلق :" نمبر ون مش نمبر تو ".

واعلن كهربا أمس عقب المباراة عن تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين.

وكان الأهلي توج أمس بكأس السوبر المصري عقب الفوز أمام بيراميدز بهدف نظيف علي ملعب محمد بن زايد بالامارات وسط ٣٢ ألف مشجع.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من المباراة اعتراضا علي قرار لجنه الاستئناف بتأجيل النظر في تظلم كهربا لبعد المباراة مما يتيح له المشاركات في المباراة.