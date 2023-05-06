«التموين» حول توريد القمح: موسم مُبشر ونستهدف 4 ملايين طن .. فيديو

علّق المهندس كمال هاشم٫ رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين٫ على انتظام عملية توريد القمح٫ مؤكدًا: "موسم مُبشر جدًا”.

وقال المهندس كمال هاشم٫ رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”: “ما يميز موسم هذا العام هو وضع سعر عادل لتوريد القمح من قبل الحكومة للمزارع”٫ لافتا: “وصلنا لـ1.2 مليون طن توريد حتى الآن٫ مقارنة بنصف مليون فقط العام الماضي في مثل هذا التوقيت”.

وأضاف المهندس كمال هاشم٫ رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين٫: “موسم توريد القمح سينتهي في يوم 15 أغسطس”٫ مشيرا: “نسبة الحصاد حتى الآن بلغت 25% فقط حتى الآن”.

وأشار المهندس كمال هاشم٫ رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين: “من المتوقع توريد أكثر من 4 ملايين طن قمح هذا العام”٫ موضحًا: “جودة القمح المصري جيدة جدًا ولا يُعلى عليه وأفضل من أي قمح مستورد”.

