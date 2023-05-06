توتنهام يعود لـ الانتصارات بفوز صعب على كريستال بالاس

تغلب فريق توتنهام على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام هوتسبر، في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هاري كين هدف السبيرز من ضربة رأسية قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الشوط الأول، ليعود السبيرز إلى طريق الانتصارت بعد التعثر في آخر 4 مباريات.

وتقدم هاري كين إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 209 أهداف متفوقا بهدف واحد على وين روني، فيما يتصدر آلان شيرر القائمة برصيد 260 هدفا.

ووصل توتهام للنقطة 57 من 35 مباراة، ليرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، ومتأخرا بست نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 40 نقطة في المركز الـ 12.