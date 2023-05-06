عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يعود لـ الانتصارات بفوز صعب على كريستال بالاس

هاري كين
هاري كين

تغلب فريق توتنهام على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام هوتسبر، في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هاري كين هدف السبيرز من ضربة رأسية قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الشوط الأول، ليعود السبيرز إلى طريق الانتصارت بعد التعثر في آخر 4 مباريات.

وتقدم هاري كين إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 209 أهداف متفوقا بهدف واحد على وين روني، فيما يتصدر آلان شيرر القائمة برصيد  260 هدفا.

ووصل توتهام للنقطة 57  من 35 مباراة، ليرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، ومتأخرا بست نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 40 نقطة في المركز الـ 12.

توتنهام كريستال بالاس الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبر هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

إقالة حسام حسن من المصري

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات| جمارك دبي تستعرض تجربتها في الابتكار لوفد من" إمداد"

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

أول تعليق من التعليم بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب في الخارج.. فيديو

الداخلية تكشف حقيقة بيع دواجن نافقة بـ مجزر غير مرخص بالشرقية

خامس هدافي النادي .. صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك برينتفورد

«التموين» حول توريد القمح: موسم مُبشر ونستهدف 4 ملايين طن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

من غير نكد وخناقات.. دراسة: الزواج يحميك من أمراض خطيرة

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ