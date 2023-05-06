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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط محطة وقود بالإسماعيلية تجمع 4509 لترات سولار بحملات تموينية لضبط المتلاعبين بالأسعار|صور

الحملة
الحملة

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إدارة تموين المركز، من ضبط إحدى محطات الوقود والتي قامت بتجميع كمية تقدر بـ 4509 لترات من السولار.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وخاصة عقب قرار تحريك أسعار السولار والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وذلك من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار.

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كما تم ضبط كمية قدرها طن من الفواكة المجمدة بدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط 5 أطنان من الردة بدون فواتير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم تحرير ١٩ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و١٣ محضر لعدم حمل شهادة صحية و٣ محاضر سلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية تقدر ب ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم.

هذا إلى جانب تحرير ١٤ محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و٦ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن و١٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٢٠ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود من أجل ضبط المخالفين.

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