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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عامين لـ عامل هدد فتاة بنشر علاقتهما غير الشرعية على فيس بوك

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط عامل بالحبس مع الشغل لمدة عامين لقيامة بتهديد فتاة بنشر محادثات وصور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.


صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.


تعود وقائع القضية رقم 3071 لسنة 2022 جنايات مركز الغنايم بأسيوط إلى ورود بلاغ لمركز شرطة اشمون محافظة المنوفية من " أحمد . إ . علي " بقيام شخص بالتواصل مع نجلته " هاجر " 17 عاما ، على موقع التواصل الاجتماعي ومحاولة ابتزازها وطلب مبالغ مالية منها لعدم نشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي .

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وبتقنين الإجراءات توصل ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن صاحب الحساب يدعى " عبادي . م . م " 31 عاما مقيم قرية العزايزة بمركز الغنايم في أسيوط .
وكشفت التحريات أن المتهم تعرف على المجني عليها " نجله الأول " عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقامت بينهما علاقة تطورت فيما بينهما إلى التواصل عبر تطبيق الواتس أب وتبادلا المحادثات فتطورت إلى محادثات مرئية " فيديو " وقام المتهم بتصوير المجني عليها وهي ترتدي ملابسها المنزلية والتي كانت بها بعض التجاوز والتي كانت لا يليق بها الظهور أمام العامة وتطور الأمر بينهما حتى قامت بينهما محادثات جنسية عبر الهاتف ، إلا أن استيقظ ضمير المجني عليها وأحست بفظيع فعلها فامتنعت عن محادثة المتهم فما كان منه أن تواصل معها واخذ بسبها بألفاظ غير لائقة ووصفها بأنها ساقطة وسيئة السمعة والسلوك وهددها بإفشاء سرها ونشر المحادثات والصور التي دارت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وطلب منها 5000 جنيه نظير عدم نشر المحادثات والصور فرضخت إلى تهديده وأرسلت إليه مبلغا من المال فقام بالاتصال بها مرة أخرى واخذ في تهديدها بنشر المحادثات الجنسية التي دارت بينهما إلا إنها رفضت الانصياع إلى رغبته مرة أخرى إلا انه نفذ تهديده ونشر صور خاصة بها بغية فضحها بين ذويها والعامة فكان وتمكن من التواصل مع والدها وأرسل إليه ما كان بينه وبين نجلته مهددا والدها بنشر المحادثات مع ابنته مطالبه بإرسال 5000 جنيه لعدم نشر المحادثات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي فرضخ الأب لعدم افتضاح ابنته وأرسل إليه 150 جنيها وبعد تهديدات المتهم للمجني عليها ووالدها وتكرار طلبه إرسال مبالغ ماليه إليه تقدم والد المجني عليها ببلاغ إلى مركز شرطة اشمون بالمنوفية حتى أن توصلت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى المتهم وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة

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