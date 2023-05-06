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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف سيكون الرد الروسي؟ .. السيناريوهات المحتملة بعد الهجوم على الكرملين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يترقب العالم كله رد الفعل الروسي، بعد أن اتهمت موسكو كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرات مسيرة، حيث من المتوقع اتخاذ قرارات دراماتيكية في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل عن رد روسيا على الهجوم الإرهابي على الكرملين.

وأشار بيسكوف إلى أن الحديث لا يمكن أن يدور سوى عن خطوات مدروسة تتوافق مع المصالح العليا للبلاد.

 وتابع بشأن رد الفعل الروسي: "قد يأخذ أي صورة من الصور، لا أتمكن من الحديث عن تفاصيل، إلا أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية هجوم إرهابي، ولا يمكننا الحديث سوى عن خطوات مدروسة ومتوازنة وتتوافق مع مصالحنا".

من جانبه قال مايك مولروي ، الذي عمل كمساعد لنائب وزير الدفاع الأمريكي وكضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في محادثة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن أوكرانيا تراقب عن كثب تحركات الرئيس بوتين، مرجحا عدم وجود الرئيس بوتين في وقت الهجوم في الكرملين.

وأضاف مولروي بحسب الشبكة البريطانية  “روسيا ربما اختلقت الهجوم لاستخدامه كذريعة لإيذاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

ووفقا لخبراء غربيون سيكون هذا الهجوم محور لتحولًا كبيرًا في الحرب الروسية الأوكرانية، مرجحين أن الهجوم سيستخدم كذريعة من أجل تبرير عملية قصف وتغول كبرى قبل الهجوم الأوكراني المضاد الوشيك.

من جانبه، قال ميخايلو بودولاك ، أحد مستشاري زيلينسكي، إن مثل هذا الهجوم غير مقبول من وجهة نظر أوكرانيا ، محذرا من أنه سيبرر الهجوم على أهداف مدنية.

في غضون ذلك قال معهد دراسة الحرب، إن النشطاء القوميون الروس دعوا الكرملين إلى تصعيد الحرب ، مشيرا إلى انهم انتقدوا موسكو بشدة لسماحها للأوكرانيين بتجاوز الخطوط الحمراء دون استجابة مناسبة.

وأضاف المعهد أن رسائل  المدونين الروس يمكن أن تستخدم لتبرير إجراءات التجنيد المتزايدة ، وليس محاولة تصعيد القتال.  

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