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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يؤكد على العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بلادة بالمملكة المتحدة

صدى البلد

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة، معربا عن التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما. 

وتمنى أمير الكويت - في البرقية التي أرسلها اليوم السبت لتهنئة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة - كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. 
 

أمير الكويت الملك تشارلز الكويت

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