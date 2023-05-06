عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus لهذه الأسباب

سوني تقرر إغلاق
سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus

أعلنت شركة سوني إغلاق استوديو PixelOpus الخاص بها والمطور لـ PlayStation Studios، حيث ستبدأ الشركة في عملية الإغلاق بشكل تدريجي حتى 2 يونيو القادم، وهو الموعد المقرر لإيقاف عمليات الاستوديو بشكل نهائي. 

وبحسب موقع Eurogamer فإن استوديو PixelOpus قال في تغريدة له على تويتر : "أصدقائنا الأعزاء ، لقد انتهت مغامرة PixelOpus، وبينما نتطلع إلى مستقبل جديد ، أردنا أن نتقدم بخالص الشكر لملايين اللاعبين المتحمسين الذين دعمونا ، وإلى فريقنا الذي قام بصنع ألعاب جميلة وخيالية من القلب. نحن ممتنون للغاية ". 

 

وتأسس استوديو PixelOpus  في عام 2014 وأطلق أول لعبة له ، Entwined ، في وقت لاحق من ذلك العام، كما تم الإعلان عن اللعبة كمفاجأة خلال مؤتمر Sony E3 وتمت إتاحتها في نفس اليوم.

 

كما تبع ذلك لعبة المغامرات  Concrete Genie في عام 2019 ، والتي تم ترشيحها للعديد من الجوائز بما في ذلك جائزتي BAFTA Game Awards ، وتم الإعلان في يونيو 2021 أن لعبة PixelOpus الثالثة ستكون لعبة PS5 تم تطويرها بالتعاون مع Sony Pictures Animation، ولكن ليس من المعروف مصير هذا المشروع. 

 

وفي تصريح لـ IGN ، قالت سوني: “تقوم PlayStation Studios بانتظام بتقييم محفظتها وحالة مشاريع الاستوديو للتأكد من أنها تلبي الأهداف الإستراتيجية قصيرة وطويلة المدى للمؤسسة، وكجزء من عملية المراجعة الأخيرة ، تقرر إغلاق PixelOpus في 2 يونيو”. 

 

 

 

 

سوني شركة سوني استوديو PixelOpus اغلاق استوديو PixelOpus شركة PlayStation Studios العاب الفيديو ألعاب سوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

سورة في القرآن الكريم تقرأ لسداد الدين.. احرص عليها في هذه الأوقات

أول تعليق للخارجية السودانية بعد اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

منظمة التعاون الإسلامي توجّه نداءً عاجلاً بتقديم المساعدة للسودان

تبدأ من 399 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" بناقل حركة أوتوماتيك

سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

لماذا غابت ميجان ماركل عن حضور حفل تتويج حماها الملك تشارلز ؟

خبير تغذية يكشف عن سحر الشعير في التخسيس

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ