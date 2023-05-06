سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus لهذه الأسباب

أعلنت شركة سوني إغلاق استوديو PixelOpus الخاص بها والمطور لـ PlayStation Studios، حيث ستبدأ الشركة في عملية الإغلاق بشكل تدريجي حتى 2 يونيو القادم، وهو الموعد المقرر لإيقاف عمليات الاستوديو بشكل نهائي.

وبحسب موقع Eurogamer فإن استوديو PixelOpus قال في تغريدة له على تويتر : "أصدقائنا الأعزاء ، لقد انتهت مغامرة PixelOpus، وبينما نتطلع إلى مستقبل جديد ، أردنا أن نتقدم بخالص الشكر لملايين اللاعبين المتحمسين الذين دعمونا ، وإلى فريقنا الذي قام بصنع ألعاب جميلة وخيالية من القلب. نحن ممتنون للغاية ".

وتأسس استوديو PixelOpus في عام 2014 وأطلق أول لعبة له ، Entwined ، في وقت لاحق من ذلك العام، كما تم الإعلان عن اللعبة كمفاجأة خلال مؤتمر Sony E3 وتمت إتاحتها في نفس اليوم.

كما تبع ذلك لعبة المغامرات Concrete Genie في عام 2019 ، والتي تم ترشيحها للعديد من الجوائز بما في ذلك جائزتي BAFTA Game Awards ، وتم الإعلان في يونيو 2021 أن لعبة PixelOpus الثالثة ستكون لعبة PS5 تم تطويرها بالتعاون مع Sony Pictures Animation، ولكن ليس من المعروف مصير هذا المشروع.

وفي تصريح لـ IGN ، قالت سوني: “تقوم PlayStation Studios بانتظام بتقييم محفظتها وحالة مشاريع الاستوديو للتأكد من أنها تلبي الأهداف الإستراتيجية قصيرة وطويلة المدى للمؤسسة، وكجزء من عملية المراجعة الأخيرة ، تقرر إغلاق PixelOpus في 2 يونيو”.