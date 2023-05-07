عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

صدى البلد

نشرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد شرب خل التفاح صباحاً ..


·علاج التهاب القولون التقرحي: أنّ تناوله له تأثير مضادٌّ للالتهابات، كما وُجد أنّ استهلاك المخفّف بالماء منه قد قلّل التهابات القولون، كما ثبّط البروتينات المُسببة للاستجابات الالتهابيّة في جهاز المناعة، وعزّز البكتيريا النافعة في الأمعاء .
· التخفيف من تشنّجات العضلات: حيث يمكن لتناول خل التفاح مع العسل في كوبٍ من الماء الدافىء أن يُخفف تشنجات العضلات، الذي عادةً ما يحصل بسبب نقص عنصر المغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين هـ.
· قتل البكتيريا الضارّة: إذ يمكن للخل أن يساعد على قتل بعض مُسبّبات الأمراض، مثل؛ البكتيريا، إذ كان قديماً يستخدم كمنظّف ومعقّم لعلاج فطريات الأظافر، والثآليل، والقمل، والتهابات الأذن، وبالإضافة إلى ذلك فقد استخدمه أبقراط لتنظيف الجروح.
· يُقلل مستوى السكر في الدم: فقد يمتلك خلّ التفاح تأثيراً إيجابياً في مرضى السكري من النمط الثاني؛ إذ وُجد أنّه قد يحسّن حساسيّة الإنسولين عند تناول وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، ويقلّل مستويات السكر في الدم، بالإضافة لتقليل استجابة الإنسولين بشكل كبير، كما يمكن لتناول مقدار ملعقتين كبيرتين منه قبل النوم أن يقلّل مستويات سكر الصيام بنسبة 4% في الصباح.
· يُعزز صحّة القلب: حيث يمكن لتناول الخل أن يُحسّن العديد من عوامل الخطر المؤدية لأمراض القلب، أنّ خلّ التفاح قد يقلّل مستويات الدهون الثلاثيّة، والكوليسترول، بالإضافة لغيرها من عوامل الخطر، كما تشير بعض الدراسات أنّه يقلّل من ضغط الدم الذي يُعدّ أيضاً من عوامل الخطر المُسببة لمشاكل الكلى، وأمراض القلب، وقد كشفت إحدى الدراسات الوصفيّة أنّ النساء اللواتي يتناولنَ الخل مع السلطات يقلّ لديهنّ خطر الإصابة بأمراض القلب.
· يقلل الوزن: حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنّ تناول خل التفاح قد يكون له تأثيرٌ مفيدٌ في إنقاص الوزن، إلا أنّ هذا التأثير .
·  يُقلل خطر الإصابة بالسرطان: حيث يحتوي الخلُّ على بعض المركبات متعدّدة الفينول وهي من المركبات المضادة للأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الخلايا بالتلف الذي قد يسبب العديد من الأمراض، مثل؛ مرض السرطان، إلّا أنّ الدراسات التي تبحث فيما إذا كان الخل يقلّل من خطر الإصابة بهذا المرض ما زالت مختلطة، ومن جهة أخرى.

اذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق التهاب القولون التقرحي تناول خل التفاح علاج التهاب القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

وسط غارات جوية.. تفعيل حالة الإنذار الجوي في شرق أوكرانيا| ما السبب؟

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

موضوعات متعلقة

خبير تغذية يكشف عن سحر الشعير في التخسيس

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

ظهرت بعد غياب بنيولوك.. صور تبرز أناقة بوسي بين الماضي والحاضر

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة لـ ياسمين عز قبل الشهرة

ترشيحاتنا

المشجع الكفيف: للأسف بعض الناس تربط بين عملي كشيخ مسجد وتشجيعي للأهلي

حصيلة الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 200 قتيل

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 7 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

ازاي تاخد المنحة وهذا موعد صرفها.. كيف تسجل في العمالة الغير منتظمة؟

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

فيديو

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ