ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

نشرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد شرب خل التفاح صباحاً ..



·علاج التهاب القولون التقرحي: أنّ تناوله له تأثير مضادٌّ للالتهابات، كما وُجد أنّ استهلاك المخفّف بالماء منه قد قلّل التهابات القولون، كما ثبّط البروتينات المُسببة للاستجابات الالتهابيّة في جهاز المناعة، وعزّز البكتيريا النافعة في الأمعاء .

· التخفيف من تشنّجات العضلات: حيث يمكن لتناول خل التفاح مع العسل في كوبٍ من الماء الدافىء أن يُخفف تشنجات العضلات، الذي عادةً ما يحصل بسبب نقص عنصر المغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين هـ.

· قتل البكتيريا الضارّة: إذ يمكن للخل أن يساعد على قتل بعض مُسبّبات الأمراض، مثل؛ البكتيريا، إذ كان قديماً يستخدم كمنظّف ومعقّم لعلاج فطريات الأظافر، والثآليل، والقمل، والتهابات الأذن، وبالإضافة إلى ذلك فقد استخدمه أبقراط لتنظيف الجروح.

· يُقلل مستوى السكر في الدم: فقد يمتلك خلّ التفاح تأثيراً إيجابياً في مرضى السكري من النمط الثاني؛ إذ وُجد أنّه قد يحسّن حساسيّة الإنسولين عند تناول وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، ويقلّل مستويات السكر في الدم، بالإضافة لتقليل استجابة الإنسولين بشكل كبير، كما يمكن لتناول مقدار ملعقتين كبيرتين منه قبل النوم أن يقلّل مستويات سكر الصيام بنسبة 4% في الصباح.

· يُعزز صحّة القلب: حيث يمكن لتناول الخل أن يُحسّن العديد من عوامل الخطر المؤدية لأمراض القلب، أنّ خلّ التفاح قد يقلّل مستويات الدهون الثلاثيّة، والكوليسترول، بالإضافة لغيرها من عوامل الخطر، كما تشير بعض الدراسات أنّه يقلّل من ضغط الدم الذي يُعدّ أيضاً من عوامل الخطر المُسببة لمشاكل الكلى، وأمراض القلب، وقد كشفت إحدى الدراسات الوصفيّة أنّ النساء اللواتي يتناولنَ الخل مع السلطات يقلّ لديهنّ خطر الإصابة بأمراض القلب.

· يقلل الوزن: حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنّ تناول خل التفاح قد يكون له تأثيرٌ مفيدٌ في إنقاص الوزن، إلا أنّ هذا التأثير .

· يُقلل خطر الإصابة بالسرطان: حيث يحتوي الخلُّ على بعض المركبات متعدّدة الفينول وهي من المركبات المضادة للأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الخلايا بالتلف الذي قد يسبب العديد من الأمراض، مثل؛ مرض السرطان، إلّا أنّ الدراسات التي تبحث فيما إذا كان الخل يقلّل من خطر الإصابة بهذا المرض ما زالت مختلطة، ومن جهة أخرى.