إسرائيل.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن عشر على التوالي

تجدّدت التظاهرات داخل إسرائيل، مساء اليوم السبت، ضد خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإضعاف القضاء، للأسبوع الثامن عشر على التوالي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد احتشد المتظاهرون في حوالي 150 موقعا في جميع أنحاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وسائل الإعلام التركيز الرئيسي للمظاهرات سينصب على شارع كابلان في تل أبيب تحت عنوان "إسرائيل على شفا دكتاتورية".

ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية ولافتات معارضة وهتفوا "جيل كامل يطالب بالمستقبل" و "بيبي هذه ليست المجر ، هذه ليست بولندا"

من جانبه قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد قائلا: "لا تخطئوا - الحكومة لم تتخل عن التشريع المجنون للثورة القانونية".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وأعلن نتنياهو في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

ويقود الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية، إلا أن هذه المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة، حيث يشهد المجتمع الإسرائيلي حالة استقطاب واسعة بين القوى المؤيدة للحكومة وخطتها والقوى المعارضة لذلك.