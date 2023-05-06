عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بسيلفي أمام المرآة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

أشعلت الفنانة ياسمين الخطيب، مواقع التوصل الاجتماعي إنستجرام، في أحدث ظهور لها حيث شاركت عدد من الصور بصور أنيقة أبرزت ملامح جمالها وإنوثتها.


وظهرت ياسمين الخطيب، أمام المرآة بفستان مجسم أبرز إنوثتها، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، واعتمدت مكياج جذاب ابرز جمال ملامحها.

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

 
كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٠٦_٢١٢٤٥١
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٦_٢١٢٤٥١
ياسمين الخطيب تستعرض انوثتها سيلفي امام المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

هنا جودة تتوّج بكأس أفريقيا لـ تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ