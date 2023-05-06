عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقيد القدمين وبه طعنات.. العثور على جثة شاب بجوار ترعة بكفر الشيخ

جثة
جثة

تكثف مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بجوار ترعة بقرية شباس الملح.

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات التربية النوعية لتزيينهن جدران المصالح الحكومية.. صور

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص بجوار ترعة الجمبية التابعة لقرية شباس الملح، دائرة مركز شرطة دسوق.

انتقل على الفور القيادات الأمنية، ورجال البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لشخص يدعى إسلام.س.ح 26 سنة، ويرتدي بنطال أسود وجاكيت بني اللون، ومقيد القدمين بحبل وبه إصابات عبارة عن طعنتين بالرقبة وسحجات بالظهر.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5905 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

البحث الجنائي العثور على جثة شاب العثور على جثة اللواء خالد عبد السلام بدر بمحافظة كفر الشيخ أمن كفر الشيخ جهات التحقيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ شرطة النجدة مدير أمن كفر الشيخ مركز شرطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ورصف وتوسعة الطرق.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات التربية النوعية لتزيينهن جدران المصالح الحكومية.. صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود.. صور

توريد 66 ألفاً و806 أطنان قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

غداً.. «أوقاف كفر الشيخ» تفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد روينة

20 دقيقة تنقذ حياة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق حملة للتبرع بالدم بقرية جماجمون

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

هنا جودة تتوّج بكأس أفريقيا لـ تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ