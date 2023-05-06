مقيد القدمين وبه طعنات.. العثور على جثة شاب بجوار ترعة بكفر الشيخ

تكثف مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بجوار ترعة بقرية شباس الملح.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص بجوار ترعة الجمبية التابعة لقرية شباس الملح، دائرة مركز شرطة دسوق.

انتقل على الفور القيادات الأمنية، ورجال البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لشخص يدعى إسلام.س.ح 26 سنة، ويرتدي بنطال أسود وجاكيت بني اللون، ومقيد القدمين بحبل وبه إصابات عبارة عن طعنتين بالرقبة وسحجات بالظهر.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5905 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.