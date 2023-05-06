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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تطلق مسابقة أفضل جهاز إلكتروني بجوائز مالية.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بجامعة القاهرة مسابقة علمية والتي يتأهل الفائزين من خلالها إلي اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، وانه سوف يتم منح جوائز مالية للطلاب المصعدين.

واوضحت رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة هي أفضل جهاز ألكتروني - أفضل جهاز ميكاترونيك - برمجيات - قصة خيال علمي .

وأوضحت رعاية الشباب أن شروط المسابقة هو أفضل جهاز ألكتروني - أفضل ميكاترونيك - برمجيات :

يتم تقديم نموذج أولي قابل في أحد المجالات السابقة.

يتم تقديم ورقة عن المشروع (أصل + صورة +CD) موضح بها الآتي:

(اسم المشروع - الفن السابق - المشكلة أو القصور في الفن السابق - الجديد في الفكرة للجهاز المقدم - الوصف التفصيلي - طريقة الإستغلال - أوجه الإختلاف بين ما يقدمه الموضوع وما هو متاح بالفعل - شرح لوحات الرسم+لوحات الرسم"إن وجدت" - أي اضافات أخرى).

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وفي حالة المشاركة بفريق عمل لا يزيد عن (2).

واشارت رعاية الشباب بجامعة القاهرة أن آخر مواعيد لتقديم أعماله والاشتراك في المسابقة العلمية يوم الخميس الموافق 18 مايو.

على الجانب الأخر ، تنطلق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق باتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصري حتى نستطيع تغيير مصر للأفضل، لأن مصر تحتاج إلى جهود هذا الجيل وأن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل، لافتًا إلى أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الإبداع.

جامعة القاهرة مسابقة علمية أفضل جهاز ألكتروني أفضل جهاز ميكاترونيك قصة خيال علمي

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