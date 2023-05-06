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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير فندق بسيوة: إشغالات المصريين تصل لـ35% ونجدّد ترخيصنا من وزارة السياحة|فيديو

سيوة
سيوة

قال محمد عيسى، مدير فندق "أدرير أميلال" بسيوة، إن الفندق له طريقة معينة في الادارة ونسبة المصريين في الفندق لا تتراوح ما بين 30 و35% رغم أن الاسعار مرتفعة، موضحا أن سبب الارتفاع هو شمول الإقامة الطعام والشرب ورحلات السفاري.

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وأضاف محمد عيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، يتم استعمال كل شيء داخل الفندق ومعالمه السياحية مجانا، مضيفا: "مفيش تعامل مالي داخل القرية واحنا مرخصين من وزارة السياحة ونجدد الرخصة سنويا".

 

وتابع: "الفندق له طبيعة خاصة وأصبح زي ما يكون مزار وفي ناس بيجوا الفندق داخل برنامج الرحلات، واحنا لا نقصر تجاه الضيوف ولكن الفندق له طبيعته وكله 39 غرفة".

سيوة القاهرة والناس خيري رمضان رحلات السفاري وزارة السياحة فندق أدرير أميلال

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