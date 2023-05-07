ذهب ومجوهرات وأجهزة.. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المصوغات الذهبية - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - جهاز "أى باد" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة بعض المصوغات الذهبية - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - جهاز "أى باد" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وكذا مبالغ مالية من متحصلات بيع مشغولات ذهبية لعميلهم "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بالمنيا، وأمكن ضبطه.