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رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس مصنع سويتانا : التبرع بـ2% من إنتاجنا سنويا لـ حياة كريمة

محمد إبراهيم عبد
محمد إبراهيم عبد الله

حل رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة سويتانا للصناعات الغذائية، وأحد المستفيدين من مبادرة "ابدأ" لدعم قطاع الصناعة في مصر، والذي افتتح الرئيس السيسي مصنعه خلال احتفالية عيد العمال، من خلال "الفيديو كونفرانس" ضيفًا على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورته حول مبادرة "ابدأ" والتسهيلات التي قدمتها له، و عن مستهدفات المصنع في الفترة القادمة على مستوى الإنتاج و التصدير للخارج، و توفير فرص العمل.

وصرح رجل الأعمال خلال الندوة عن تبرعه بـ 2% من إنتاج المصنع سنويا لصالح مبادرة حياة كريمة، بجانب تبرعه بـ5000 علبة شوكولاتة لأهالي الشهداء، وأطفال قرى "حياة كريمة" بالمحافظات المختلفة، خلال الافتتاح الذي شهده الرئيس السيسي.

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و كرم موقع "صدى البلد" رجل الأعمال في ندوة خاصة،  على تبرعاته لـ حياة كريمة، حيث اشاد بالتسهيلات التي قدمتها له مبادرة ابدأ، من تسريع للإجراءات، وتوفير الوقت.

ومصنع "سويتانا"  متخصص في انتاج الشوكولاتة، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولي، و 50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024.

ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المصنع خلال احتفالية عيد العمال، بعدما طلب منه أن يقوم بتذوق الشوكولاتة التي يقومون بصناعتها عندما يزور المصنع، قائلا: “يا محمد يعني أنا مش هدوق إلا أما أجيلك”.

ومن جانبه، رد عليه رئيس المصنع، معقبا: “تنورنا يا ريس دا حلمي إن حضرتك تشرفنا، ونفسي حضرتك تشرفنا فى المجمع الصناعي لأن هتتغير الخريطة الصناعية فى المصنع  كله”، شاكرا مبادرة ابدأ.

دعم قطاع الصناعة شركة سويتانا للصناعات الغذائية مبادرة ابدأ القيادة السياسية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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