كيليجدار أوغلو التركي يخترق السباق الانتخابي ضد أردوغان ويتحالف مع 6 أحزاب معارضة

قرر زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو الخروج من ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ظل عالقا تحته طوال حياته المهنية، إذ يعتقد أن الوقت قد حان لوضع تركيا على مسار جديد ودحر الكثير من إرث رجل هيمن على السياسة طوال عقدين من الزمن.

اختار كليجدار تحالف من ستة أحزاب معارضة الموظف المدني السابق الجاد والمشاكس أحيانًا كمرشح له لتولي أردوغان في انتخابات 14 مايو، والتي يُنظر إليها على أنها ربما الأكثر أهمية في تاريخ البلاد الحديث.

وتظهر استطلاعات الرأي عمومًا أن كيليجدار أوغلو، 74 عامًا، يتمتع بميزة ، وربما يفوز في الجولة الثانية من التصويت ، بعد حملة شاملة تعد بحلول لأزمة تكلفة المعيشة التي أدت إلى تآكل شعبية الرئيس في السنوات الأخيرة.

وتعهد بالعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية ونظام الحكم البرلماني ، واستقلال القضاء ، ويقول منتقدون إن أردوغان استخدم لقمع المعارضة ، وعلاقات أكثر سلاسة إلى حد ما مع الغرب.

وتهدف خطة التحول للمعارضة إلى تهدئة التضخم الذي بلغ 85٪ العام الماضي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يجلب اضطرابًا في الأسواق المالية وربما يكون الأحدث في سلسلة من الانهيارات في العملة.

وقال كيليتشدار أوغلو في اجتماع حاشد الأسبوع الماضي ‘أعرف أن الناس يكافحون من أجل تدبر أمورهم. أعرف تكلفة المعيشة ويأس الشباب، لقد حان وقت التغيير، روح جديدة وفهم ضروري".

ويقول منتقدون إن كيليجدار أوغلو - الذي احتقره أردوغان بعد معاناته من هزائم متكررة في الانتخابات كرئيس لحزب الشعب الجمهوري - يفتقر إلى قدرة خصمه على حشد الجماهير ويفشل في تقديم رؤية واضحة لعصر ما بعد أردوغان.

كيليجدار يتطلع إلى البناء على انتصار المعارضة في عام 2019 عندما هزم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في اسطنبول ومدن كبيرة أخرى في الانتخابات المحلية، وذلك بفضل دعم ناخبي أحزاب المعارضة الأخرى.

حتى لو انتصر، يواجه كيليجدار أوغلو تحديات في الحفاظ على تحالف معارضة يضم قوميين وإسلاميين وعلمانيين وليبراليين متحدين.

وجاء اختياره كمرشح بعد نزاع استمر 72 ساعة انسحب فيه لفترة وجيزة زعيم ثاني أكبر حزب، ميرال أكسينير من حزب IYI.

وقال بيرول باسكان، وهو كاتب ومحلل سياسي مقيم في تركيا، إنه 'يرسم صورة معاكسة تمامًا لأردوغان ، وهو شخصية مستقطبة ومقاتل ... يعزز قاعدته الانتخابية'.

وقال إن 'كيليجدار أوغلو يبدو أكثر كرجل دولة، يحاول التوحيد والتواصل مع أولئك الذين لا يصوتون لهم ... هذا هو سحره، ومن الصعب جدًا القيام به في تركيا'.

واضاف 'لست متأكدًا من أنه سيفوز ، لكنه ، كيليجدار أوغلو ، هو الشخصية المناسبة في الوقت المناسب.'

وتشير استطلاعات الرأي إلى إجراء تصويت رئاسي وبرلماني محكم، والذي سيحدد ليس فقط من يقود تركيا ولكن ما هو الدور الذي قد تلعبه لتهدئة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ويتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان كيليجدار أوغلو هزيمة أردوغان ، الزعيم الأطول خدمة في البلاد ، والذي ساعدت كاريزما حملته الانتخابية في تحقيق أكثر من عشرة انتصارات انتخابية.

لكن محللين يقولون إن أردوغان أقرب من أي وقت مضى للهزيمة على الرغم من ثقله في وسائل الإعلام والمحاكم والإنفاق المالي للحكومة القياسي على المساعدات الاجتماعية قبل التصويت.

وشددت المعارضة على أن مسعى أردوغان لخفض أسعار الفائدة أطلق أزمة تضخمية دمرت ميزانيات الأسر. وتقول الحكومة إن السياسة عززت الصادرات والاستثمار كجزء من برنامج يشجع حيازات الليرة.

وقبل دخوله عالم السياسة ، عمل كيليجدار أوغلو في وزارة المالية ثم ترأس مؤسسة التأمين الاجتماعي التركية لمعظم التسعينيات. في خطاباته ، كثيرًا ما ينتقص أردوغان من أدائه في هذا الدور.

وكان اقتصاديًا سابقًا ، وأصبح نائبًا في البرلمان في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى السلطة لأول مرة ، ممثلاً حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط ، وهو حزب أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك والذي كافح من أجل الوصول إلى ما وراء قواعده العلمانية نحو المحافظين.

ومع ذلك ، فقد تحدث في السنوات الأخيرة عن الرغبة في مداواة الجروح القديمة مع المسلمين والأكراد المتدينين.

صعد كيليجدار أوغلو إلى الصدارة باعتباره مدافعًا عن مناهضة الكسب غير المشروع في حزب الشعب الجمهوري ، وظهر على شاشة التلفزيون للتلويح بالملفات التي أدت إلى استقالات رفيعة المستوى. بعد مرور عام على خسارته لرئاسة البلدية في اسطنبول ، تم انتخابه دون معارضة كزعيم للحزب في عام 2010.

وفي ذلك المؤتمر الحزبي ، انتشرت أغنية الحملة عبر قاعة مزدحمة ووصفته بأنه رجل 'نظيف وصادق'. وقال كيليجدار أوغلو ، الذي كان يرتدي قميصا مقلما وسترة سوداء ، لأنصاره: 'نحن قادمون لحماية حقوق الفقراء والمضطهدين والعمال والعمال'.

وعزز انتخابه آمال حزبه ببداية جديدة ، لكن التأييد لحزب الشعب الجمهوري فشل منذ ذلك الحين في تجاوز 25٪. حصل حزب أردوغان العدالة والتنمية على 43٪ في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام 2018.

ومع ذلك ، يرى البعض أن كيليجدار أوغلو قام بإصلاح الحزب بهدوء وتهميش 'الكماليين' المتشددين الذين يتبنون نسخة صارمة من أفكار أتاتورك ، بينما يروجون للأعضاء الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر ارتباطًا بقيم الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية.

ويقول النقاد إنه فشل في إضفاء المرونة على حزب الشعب الجمهوري الثابت ، وفي النهاية ، فرض نفسه كمرشح رئاسي على الآخرين الذين أجروا استطلاعات أفضل ضد أردوغان.

وولد كيليجدار أوغلو في إقليم تونجلي الشرقي ، وهو من العلويين ، وهم أقلية تتبع دينًا يعتمد على التقاليد الشعبية الشيعية والصوفية والأناضولية.

وفي الشهر الماضي، اعترف بذلك علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ساعيًا إلى وقف أي هجمات سياسية نظرًا لمعتقدات العلويين ، مما جعلهم على خلاف مع الأغلبية السنية في البلاد.

وأطلق عليه الإعلام التركي لقب 'غاندي كمال' بسبب تشابه عابر مع مظهره الخفيف الذي يرتدي نظارة طبية ، وقد استحوذ على مخيلة الجمهور في عام 2017 عندما أطلق 'مسيرة من أجل العدالة' لمسافة 450 كلم من أنقرة إلى اسطنبول بسبب اعتقال نائب من حزب الشعب الجمهوري. .

وفي الأسبوع الماضي في مدينة فان ذات الأغلبية الكردية ، احتشد الآلاف من أجل كيليجدار أوغلو ، الذي حصل على تأييد حزب الشعوب الديمقراطي الكبير المؤيد للأكراد على الرغم من أنه ليس في تحالف المعارضة الرئيسي.

وقال فاروق يسار (27 عاما) وهو تقني كردي في محافظة باتمان بجنوب شرق البلاد 'لقد قاطعت الانتخابات منذ 2018 لكنني سأصوت لصالح كمال كيليجدار أوغلو هذه المرة"