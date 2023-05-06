سعيد كمال : نهتم بالمواهب في المعهد العالي للموسيقى العربية

‏قال المايسترو دكتور سعيد جمال إن في المعهد العالي للموسيقى العربية نكون مهتمين جدا بالمواهب الذي تظهر لنا ونحاول ان نطورها ونشتغل عليها بأقصى جهد ممكن مثل مشروع الطالب أحمد درويش.

وتابع سعيد جمال خلال مداخله له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مصر لديها الريادة في العازفين المصريين المميزين في الوطن العربي عن أي فنان.

القوة الناعمة بالنسبة لنا

ونوه أننا نعمل على التطوير من ذلك قدر المستطاع وعلى قد الإمكانيات المتاحة لنا ونتمنى أن يكون لهؤلاء المواهب التواجد في حفلات الأوبرا لأن هذه القوة الناعمة بالنسبة لنا.