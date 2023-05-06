كلية الدراسات البيئية بـ عين شمس تحتفل بـ 40 عاما على إنشائها

تحتفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمرور أربعين عاما على إنشاء الكلية ضمن فعّاليّات اليوم الثانى للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة بعنوان "اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل" والذي يعقد على مدار يومى ١١،١٠مايو ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس إن فعاليات الإحتفالية ستتضمن كلمة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد و عرض فيلم تسجيلى عن الكلية وكلمة للعميد المؤسس للكلية الدكتور محسن توفيق.

كما سيتم الإعلان عن إنشاء رابطة لخريجى الكلية و تكريم الجهات الشريكة ولفيف من أعضاء التدريس المتميزين بالكلية وأبرز خريجيها وعمدائها.

فعاليات المؤتمر والإحتفالية تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ،أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.