خبير عقارى : مشروع جديد يضاف للقطاع في رأس الحكمة

صرح الخبير العقارى محمد إدريس أن السوق العقارى المصرى معافى رغم الأزمات الاقتصادية العالمية ويسير بخطى ثابتة نحو الأمام.

وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم الى أن الجميع مترابط فى السوق العقارى للمرور بالسوق العقارى المصرى الى الملاذ الآمن فى ظل الظروف والمتغيرات العالمية.

وأكد أن منطقة الساحل الشمالي شهدت طفرة عمرانية قوية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لحجم التنفيذ القوي والمنافسة الكبيرة بين الشركات وخطة الدولة لتطوير الطرق المؤدية للساحل الشمالي، وهو ما رفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة وجعلها قادرة علي جذب مزيد من العملاء إليها.

وأعلن عن مشروع جديد يكون اضافة للقطاع العقارى طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي برأس الحكمة تلك المنطقة الجاذبة للاستثمارات.

واشار الى ان المواطن المصرى مازالوا يعتبرون العقار هو الملاذ الامن اقتصاديا وهى حقيقة اثبتتها الاحداث المتتالية