طلاب 2 ثانوي يتوافدون على مدارس القاهرة والجيزة لأداء امتحان اللغة العربية

يتوافد الان طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة ، لبدء أول أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي بمادة اللغة العربية .

ويعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد التي تبلغ نسبتها 85 % ، كما يوجد في امتحانات الصف الثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا.

وتلتزم جميع المدارس الثانوية ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء أي طالب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 ، يتم تحرير محضر للطالب في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي ، وذلك ضمانا لحق الطالب

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقياً فقط لـ ( طلاب المنازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا)

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، سواء مع المراقبين أو الطلاب .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات ، مؤكدةً أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة .