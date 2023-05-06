فيديو صادم | مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 في حادث بتركيا

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون نتيجة تصادم شاحنة مع عدة سيارات أمام محطة وقود في تركيا.

ووقع الحادث في محافظة هاتاي التركية، وذلك نتيجة تصادم الشاحنة بعدة سيارات تنتظر أمام محطة وقود.

وأدى التصادم إلى اشتعال النيران في الشاحنة وحافلتين، ودفعت السلطات التركية بعدة فرق إطفاء للسيطرة على الموقف حتى لا تصل النيران إلى محطة الوقود.

وذكر تقرير تركي أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وبحسب ما ورد، فإن هوية سائق الشاحنة وأسباب فقده السيطرة على السيارة لم يتم تحديدها بعد.