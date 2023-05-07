المشجع الكفيف: للأسف بعض الناس تربط بين عملي كشيخ مسجد وتشجيعي للأهلي

أعرب الشيخ أحمد إبراهيم، مشجع الأهلي الكفيف، الذي خطف الأنظار في مدرجات استاد محمد بن زايد الذي استضاف مباراة السوبر بين الأهلي بلقب بيراميدز، عن سعادته بفوز الأهلي بالكأس.



وقال خلال مداخلة، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، :"لم أتخيل هذا الأثر، والانتشار الكبير لصورتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نحن شعب عاطفي، ويحب المجاملة.. أنا لم أنام منذ أمس".



وواصل: "للأسف بعض الناس تربط بين عملي كشيخ مسجد، وتشجيعي في المباريات للأهلي".

واستطرد: "سعيد بإخلاص اللاعبين، واستضافة دولة الإمارات، وتلقيت اتصالات من أحد أعضاء مجلس الإدارة لاستضافتي بالنادي الأهلي".

عاشق للأهلي منذ الصغر

وكان قد ظهر على وجه المشجع الأهلاوي، التأثر والانسجام مع المباراة، حيث تبين فيما بعد أن المشجع هو الشيخ القارئ أحمد إبراهيم حسن في العقد الرابع من عمره، وعاشق للأهلي منذ الصغر، حيث يحرص دائما على تشجيعه في مختلف المباريات.