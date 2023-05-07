أخبار الفن.. إصابة منة زكي بكسر في يديها وعارفة عبد الرسول: التمثيل ليس رسالة

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كيف دعم رامي صبري أصالة بعد الهجوم عليها

حرص الفنان رامي صبري، على دعم صديقته المطربة أصالة، بالرغم من الهجوم الذي تعرض له بسبب تصريحات أصالة الأخيرة، التي تجاهلت بها فضل مصر عليها.

أصدقاء مصطفى درويش يتصدقون على روحه

أقام أصدقاء مصطفى درويش، صدقة جارية على روحه بعد وفاته خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

كشف أحد خبراء التجميل عن تعرض النجمة منى زكي لكسر في يدها، بعدما نشر صورة لها وهي تضع الجبس على جزء من يدها.



أحمد الفيشاوي : مستعد أقدم دور مدمن تاني لو هاخد فلوس كتير

تحدث الفنان أحمد الفيشاوي، ‎خلال ندوة عقدت لأبطال فيلم قمر 14 بمهرجان المركز الكاثوليكي، عن دوره الذي كان يقدمه وهو شاب يتناول المخدرات:"‎معنديش مشكلة أقدمه تاني لو في منتج هيديني فلوس كتيرة تاني، أول ما يتدفع لي فلوس مفيهاش كلام هوافق على طول.

مكنتش مقتنع .. حفظي يكشف سبب تغيير نهاية فيلم حامل اللقب

قال محمد حفظي منتج فيلم حامل اللقب أنه تم تغير نهاية الفيلم بناء على توصية الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

الفن مش رسالة.. عارفة عبد الرسول: اللي عايز دروس يروح الجامع أو الكنسية

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، على هامش ندوة أبطال فيلم قمر 14 بمهرجان المركز الكاثوليكي : “أنا ضد مقولة أن الفن رسالة أو بيدي دروس اللي عايز دروس يروح الجامع ولا الكنيسة”.