المالية عن السماح للمصريين الدخول بذهب بـ10 آلاف دولار: الرد بعد 48 ساعة

رد محمد معيط وزير المالية علي حقيقة السماح للمصريين في الخارج بالدخول إلي مصر بذهب بقيمة 10 آلاف دولار بدون دفع جمارك.

وأضاف "محمد معيط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه لا يستطيع الرد علي هذا السؤال إلا بعد 48 ساعة، قائلا "اسمحلي يا عمرو أرد علي هذا السؤال بعد يومين بالضبط".

وتابع وزير المالية: مثل ما استطعنا عبور الأزمة في السابق عام 2016 سوف نستطيع عبورها مرة أخرى ونعود أفضل مما كنا عليه في السابق".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 23 مليار دولار تم سحبهم في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.