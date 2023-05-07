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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية عن السماح للمصريين الدخول بذهب بـ10 آلاف دولار: الرد بعد 48 ساعة

وزير المالية
وزير المالية

رد محمد معيط وزير المالية علي حقيقة السماح للمصريين في الخارج بالدخول إلي مصر بذهب بقيمة 10 آلاف دولار بدون دفع جمارك.

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وأضاف "محمد معيط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه لا يستطيع الرد علي هذا السؤال إلا بعد 48 ساعة، قائلا "اسمحلي يا عمرو أرد علي هذا السؤال بعد يومين بالضبط".

وتابع وزير المالية: مثل ما استطعنا عبور الأزمة في السابق عام 2016 سوف نستطيع عبورها مرة أخرى ونعود أفضل مما كنا عليه في السابق".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 23 مليار دولار تم سحبهم في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

برنامج الحكاية د محمد معيط وزير المالية قناة ام بى سى مصر للمصريين في الخارج وزير المالية

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