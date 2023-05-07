وفاة شخص سقط من الدور الخامس في السويس

شهدت محافظة السويس حادث وفاة شخص إثر سقوطه من الدور الخامس بمدينة التوفيقية التابعة لحي فيصل، حيث توفي فور وصوله إلي قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام.



وكان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقي إخطاراً بسقوط شخص من الدور الخامس بمدينة التوفيقية التابعة لحي فيصل وانتقلت قوة من قسم فيصل لمعاينة الحادث، حيث تبين سقوط هاني محمد حسين سليمان 40 عاما ومصاب بإصابات بالغة اثر اصطدامه بالأرض.



وتلقي مرفق إسعاف السويس، بلاغ بسقوط شخص من الدور الخامس بإحدى عمارات مساكن التوفيقية، وعلي الفور وجه مدير مرفق الإسعاف بالدفع بسيارة إسعاف لتقديم التأمين الطبي للمصاب ونقله إلى مستشفى السويس العام.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بوصول هاني محمد حسين، مصاب بإصابات بالغة اثر سقوط علي الأرض من مكان مرتفع وتوفي فور وصوله للمستشفى، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.