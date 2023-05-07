تعليم القاهرة تكرم الكردواي وطلاب التحول الرقمي بالأسمرات

كرمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة طلاب التحول الرقمى في التعليم بإدارة الخليفة والمقطم، وذلك بعد أن أثبتوا تفوقهم في مشروع التحول الرقمي، وذلك تحت رعاية مدير التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى.

جاء ذلك بحضور زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و إيهاب محمود الحنفي المنسق العام والمتحدث الرسمى باسم صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء ،وحسن الغندور مدير الدعم الفني بالصندوق.

يذكر أن تلاميذ مدرسة «تحيا مصر ١» فى حى «الأسمرات» قد نجحوا في تحويل منهج المرحلة الإعدادية كاملا لرسوم متحركة وفيديوهات ثلاثية الأبعاد، بعد تدريبهم ببرنامج «التحول الرقمى» في التعليم والذي بدأ تطبيقه منذ يوليو ٢٠٢٢ الماضي.



وقد تم تكريم الاستاذة رضا الكرداوي إستشاري تكنولوجيا التعليم، تقديرا لدورها في هذا المشروع، بالإضافة لتكريم طلبة التحول الرقمي الذين تقابلوا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي وقد نجح هؤلاء الطلبة المتميزون فى تحويل المنهج الدراسى للصفوف الإعدادية، كاملا إلى فيديوهات كرتونية بتقنيات الـ«أنيميشن» والـ «موشن جرافيك»، والـ "وايت بورد"كما استخدموا المختبرات الافتراضية وغيرها من برامج الذكاء الاصطناعي.



كما صنع المشاركون فى البرنامج الطموح قصصا رقمية، وبرعوا فى إنشاء إستوديوهات افتراضية وابتكار نشرات وبرامج إخبارية مصورة، وذلك بأقل الإمكانات وابداع غير متوقع وقد تلقى التلاميذ التدريبات المتقنة على هذه الوسائل التعليمية الممتعة بصريا وثقافيا داخل مدارس بمنطقتى «الخليفة» و»المقطم»، التى اختارتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لتكون أول إدارة تعليمية رقمية يطبق بها مشروع التحول الرقمى، ليتضمن تحويل المناهج إلى دروس تعليمية تفاعلية ومواد مسجلة بالرسوم المتحركة لتسهيل عملية الفهم والتلقى على الطلبة.

ويعد هذا المشروع ثمرة تعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة.

ويكرس المشروع الطلابى الباهر لفلسفة «من التعليم إلى التعلم التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمبادرة «مصر الرقمية»، وتم تطبيقها في مدارس «بالأسمرات» بصفتها رافدا حيويا من روافد تربية النشء وارتواء أفكارهم وإنجازاتهم وبما يخدم دمجهم مع التكنولوجيا الحديثة وتحسين جودة العملية التعليمية، بالحصول على طالب مبدع.. ومدرس متميز.. ومجتمع متطور.



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