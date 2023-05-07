جريمة تهز البحيرة| أب يخنق ابنه حتى الموت.. تفاصيل

شهدت قرية نظير بدائرة كفر الدوار محافظة البحيرة، حادث مأساوي، حيث أقبل أب على قتل ابنه خنقًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة يفيد بأن بمقتل داخل منزل والده الذي يقع في قرية نظير التابعة إلى لدائرة كفر الدوار .

وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها وسرعان ما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل ورود البلاغ لإجراء التحريات اللازمة، وتبين أن هناك طالب يدعى "خالد محمد " يبلغ من العمر 11 عاما، لقى مصرعه على يد والده "محمد سكر" يعمل حداد ، قام بالتعدي على نجله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوصلت المباحث إلى أن الأب المتهم يتعاطى مواد مخدرة وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.