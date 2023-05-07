بالبيچامة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي عدة صور جديده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصور بالبيچامة من داخل منزلها، رفقة كلابها الصغيرة.

وعلقت منة علي الصورة قائلةً:" ولادي".

منة فضالي:

واحدة من النجمات اللاتي تألقن في شهر رمضان الماضي بعد نجاحها في دور نرجس في مسلسل جعفر العمدة، انها النجمة منة فضالي التي حاورها موقع صدى البلد، لتكشف المزيد من المعلومات الفنية الهامة.

في البداية تحدثنا معها عن حقيقة إجرائها أي عمليات تجميل.

منة فضالي والتجميل :

قالت منة فضالي :"اللي تابع المسلسل هيعرف اني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي وأصبحت شفتي بهذا الشكل".

تابعت :" لم أجر أي عمليات تجميل وشكل شفتي طبيعي والتغير فيهما كان من ضمن دوري في المسلسل ".