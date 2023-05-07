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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بنك بريطاني يحذر مستخدمي فيسبوك وواتساب من سرقة أموالهم.. وأفضل تابلت من سامسونج في السوق بسعر مناسب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بنك بريطاني يحذر مستخدمي فيسبوك وواتساب من سرقة أموالهم


حث بنك TSB البريطاني مستخدمي فيسبوك وواتساب بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية العملاء من الاحتيال، وحذر البنك المستخدمين من عدم تأمين الحسابات الخاصة بهم، وكذلك الوقوع ضحية للخدع التي يستهدف الهاكرز بها المستخدمون.


تتصرف إزاي في حالة حدوث عطل لتطبيق واتساب للكمبيوتر


يلغي تطبيق WhatsApp Desktop أو واتساب للكمبيوتر الحاجة إلى التبديل إلى التطبيق الموجود على هاتفك في حالة إرسال رسالة أو ملف أو حتى بدء مكالمة عبر واتساب، ومع ذلك، ويمكن بسهولة أن يتعطل التطبيق أثناء الاستخدام حيث يواجه الكثيرون مشكلة قيام التطبيق بتسجيل خروجك بشكل غير متوقع في بعض الأحيان.

 

للطلبة والشباب .. أفضل تابلت من سامسونج في السوق بسعر مناسب

 

يعد تابلت Galaxy Tab S7 FE واحدا من أفضل أجهزة التابلت التي قدمتها شركة سامسونج للفئة المتوسطة والشبابية، التي يمكنها تحمل الاستخدام الثقيل حيث يضم الجهاز بطارية ضخمة مع أداء قوي بفضل معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

تويتر تعترف بتأثير الخرق الأمني على إفشاء خصوصية مستخدمي هذه الميزة


اعترفت شركة Twitter تويتر بأن الخرق الأمني الأخير الذي تعرضت له منصتها أثر على خصوصية عدد كبير من المستخدمين، كما نتج عنه نشر تغريدات لم يكن من المفترض أبدًا أن يراها أي شخص باستثناء أقرب أصدقاء المستخدم.

 

سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus لهذه الأسباب


أعلنت شركة سوني إغلاق استوديو PixelOpus الخاص بها والمطور لـ PlayStation Studios، حيث ستبدأ الشركة في عملية الإغلاق بشكل تدريجي حتى 2 يونيو القادم، وهو الموعد المقرر لإيقاف عمليات الاستوديو بشكل نهائي.

 

لعبة Hogwarts Legacy تحقق مبيعات هائلة تخطت مليار دولار مع 15 مليون نسخة


حققت لعبة Hogwarts Legacy مبيعات هائلة وصلت لـ 15 مليون نسخة على عدد كبير من منصات الألعاب، مع قيمة بلغت أكثر من مليار دولار، كما أن مبيعات اللعبة مرشحة للزيادة بشكل كبير خاصة مع توفر اللعبة وإتاحتها على منصات الجيل السابق.  

 

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