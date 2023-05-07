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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصلت جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي بين مديرية الصحة  محافظة شمال سيناء.

ووصل إلى المستشفى دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربع، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية. 
 

١٣ طبيبا :


وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس : 
الدكتورة : كريمة يوسف أحمد .. أستاذ كبد وجهاز هضمى . 
الدكتور : يوسف محمد نعيم .. أستاذ أشعة . 
الدكتور : محمد فرج .. أستاذ جراحة مخ وأعصاب 
الدكتور : أحمد جابر ابراهيم .. أستاذ جراحة مخ وأعصاب . 

الدكتور : محمد حامد عبد الرحيم .. مدرس مساعد تجميل . 
الدكتور : محمد عبد العاطى .. استشارى قلب . 
الدكتور : عمرو السيد توفيق ..  مدرس جراحة قلب وصدر . 
الدكتور : عادل صلاح .. مدرس طب الأورام . 
الدكتور : حلمي حافظ حلمى .. مدرس تخدير . 
الدكتور : حامد حامد .. مدرس تخدير . 

الدكتور : مصطفى عبد الحى .. أستاذ جراحة قلب وصدر . 
الدكتور : حاتم محمد .. أستاذ جراحة عامة . 
الدكتور : محمود عبدة .. أستاذ مساعد جراحة عامة . 

 

يوم الجمعة:



وذكرت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل أن عمل هذه الدفعة مستمر حتي يوم  الجمعة المقبلة، مشيرة إلى أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات: القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان .
 

العريش اطباء الحامعات مستشفي البروتوكول

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