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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: محمود البنا كان أكثر من رائع في مباراة السوبر

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

دافع الإعلامي مجدي عبدالغني عن الحكم محمود البنا بعد الهجوم عليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأدار محمود البنا مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه علي معلول من ضربة جزاء في الوقت الإضافي الأول.

وكتب مجدي عبد الغني: "كان أكثر من رائع''.

 

وعلق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على القرارات التحكيمية التي أصدرها محمود البنا، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري، أمس الجمعة والتي انتهت بفوز  الأحمر بهدف نظيف.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "هقولكوا رأيي الشخصي في القرارات التحكيمية للسوبر المصرى، أول حاجه علي جبر كان لازم ياخذ الانذار التاني في الدقيقة 30 وبيراميدز محظوظين باكمال المباراة ب 11 لاعب".

 

 

وتابع: "كرة محمد شريف مش طرد وأحيي البنا انه قدر ان شريف كان عينيه على الكورة وضربة جزاء كهربا ضربة جزاء 100 ال 100 إهمال وسوء تقدير من أحمد سامي، وكان لازم ال VAR يستدعي البنا لمشاهدة واقعة المشادة مرة اخرى وطرد كل من الشناوي و معلول ده رأيي الشخصي".

واختتم: "بالليل هنشوف رأي كلاتنبرج و جمال الشريف في كل لعبة ووالله ما اعرف هيقولوا ايه..تابعونا في الريمونتادا علشان تعرفوا رأيهم معايا ولا ضد رأيي".

يستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

 

الإعلامي مجدي عبد الغني الحكم الدولي محمود البنا

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