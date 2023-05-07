ميدو: الشناوي يستحق الطرد أمام بيراميدز.. والأهلي له ركلة جزاء أخرى

أكد أحمد حسام ميدو أن محمد الشناوي حارس الأهلي كان يستحق الطرد في مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لحالة محمد شريف أعتقد أنها تستحق إنذار فقط وليس طرد"



أضاف: "ركلة جزاء كهربا، في البداية أحمد سامي مدافع بيراميدز قام بتقدير الكرة بشكل خاطئ، والمهاجم الذي يكون أمام المدافع إما أن يكون ركلة جزاء أو هدف إذا كان هناك تلامس لذلك ركلة الجزاء صحيحة بنسبة 100%"

وواصل:"حسين الشحات يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل علي جبر"

واختتم:"أقل حاجة في الأزمة طرد محمد الشناوي حارس الأهلي وإنذار علي معلول"