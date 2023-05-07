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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: تقنية الفار لم تكن مفعلة في مباراة السوبر

طارق السيد
طارق السيد

شارك طارق السيد لاعب الزمالك والمنتخب السابق تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب طارق السيد: تقنية الفار " VAR " لم تكن مُفعلة في مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز بناء علي طلب من اتحاد الكرة المصري.

يذكر أن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، انتقد طاقم حكام مباراة السوبر، الذي أدار مباراة الأهلي، التي جمعت الفريقين، الجمعة، على ملعب "الجزيرة"، باستاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال سعيد في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشكر لاعبي فريقي على أداءهم الرجولي في لقاء اليوم، جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز للغاية وقدموا أداء أكثر من ممتاز".

 

وأوضح: "واجهنا مشكلة في إنهاء الفرص التي اتيحت لنا للتسجيل، وإذا ترجمنا الفرص التي اتيحت لنا إلى أهداف لكانت النتيجة مختلفة تماما".

وأضاف: "اعتدنا على دعم التحكيم المحلي في كافة الأحداث، لكن في مباراة اليوم التحكيم أثر بشكل كبير على نتيجة لقاء اليوم، حيث شهدت المباراة الكثير من الأخطاء التي غيرت سير المباراة".

وأتم: "لم يقم الحكم بحماية لاعبينا وترك لاعبي المنافس بدون إنذارات على الرغم من اعتدائهم المتعمد على لاعبي الفريق، ويبقى السؤال الأهم هل كانت تقنية الفار موجودة في المباراة أم لا".

 

طارق السيد طارق السيد نجم الزمالك

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