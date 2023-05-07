رمزي صالح : غياب الزمالك عن السوبر أثر "تسويقياً" على المباراة

علَقَ رمزي صالح حارس مرمى النادي الأهلي السابق على تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري ، مساء أمس الأول على حساب بيراميدز ، على ستاد محمد بن زايد ، والتي انتهت بتتويج القلعة الحمراء باللقب ، عقب الفوز بهدف نظيف للتونسي علي معلول من ركلة جزاء .

وقال رمزي صالح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : غياب نادي الزمالك عن المباراة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة بالبطولة أثر على اللقاء من الناحية التسويقية ، فبالتأكيد المباراة بين القطبين الكبيرين ، تختلف عن مواجهة بيراميدز ".

وأضاف : " حراس مرمى الفريقين ، محمد الشناوي و أحمد الشناوي ، كانا نجوم المباراة ، وقدما مباراة مميزة ، وتصدى كلاهما للعديد من الفرص المحققة ".