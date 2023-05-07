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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية .. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

 نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

تمر النساء بفترات شهرية، يعانون فيها كثير من الألم، هناك العديد من التغيرات الهرمونية في أجسامهم خلال فترات الدورة الشهرية، والتي لها تأثير عميق على صحة المرأة.

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

خطفت ياسمين الخطيب أنظار متابعيها بإطلالة جذابة وساحرة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

آلام المفاصل شائعة أيضًا مع تقدم العمر، يسمى هذا المرض أيضًا بالنقرس أو التهاب المفاصل، فمع تقدم العمر، تبدأ حركة مفاصل العظام مثل الركبتين والكوع وما إلى ذلك في الانخفاض ويبدأ الالتهاب في الازدياد بسبب ظهور أعراض مثل التورم والألم والتصلب، ويمكن أن تكون بعض الأطعمة المضادة للالتهابات حلاً سحريًا لهذا المرض هذه الأطعمة لديها القدرة على تقليل الألم. 

 

“صدى البلد” المرأة والصحة الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة ​​​​​​​health

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