نشرة المرأة .. خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية .. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تمر النساء بفترات شهرية، يعانون فيها كثير من الألم، هناك العديد من التغيرات الهرمونية في أجسامهم خلال فترات الدورة الشهرية، والتي لها تأثير عميق على صحة المرأة.

خطفت ياسمين الخطيب أنظار متابعيها بإطلالة جذابة وساحرة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

آلام المفاصل شائعة أيضًا مع تقدم العمر، يسمى هذا المرض أيضًا بالنقرس أو التهاب المفاصل، فمع تقدم العمر، تبدأ حركة مفاصل العظام مثل الركبتين والكوع وما إلى ذلك في الانخفاض ويبدأ الالتهاب في الازدياد بسبب ظهور أعراض مثل التورم والألم والتصلب، ويمكن أن تكون بعض الأطعمة المضادة للالتهابات حلاً سحريًا لهذا المرض هذه الأطعمة لديها القدرة على تقليل الألم.