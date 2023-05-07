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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة.. اليوم

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، لصيانة المحولات. 

وأشار مركز عمليات المحافظة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق" النجدة والمنطقة المحيطة بها - رى الجزر الجونة والمطار - مصنع السماد - محطة التنقية - الغاز الطبيعى بمدينة الغردقة"، يوم غد الأحد، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. 

وأوضح قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري.

البحر الأحمر التيار الكهربائى الصيانة الدورية الغردقة قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر

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