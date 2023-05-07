هل استحق مهاجم الأهلي الطرد في مباراة السوبر؟.. خبير تحكيمي يجيب

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن محمد شريف لاعب الأهلي لا يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة السوبر المصري.

هل استحق مهاجم الأهلي الطرد في السوبر؟

قال جمال الشريف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف لا يستحق الطرد، وقرار الحكم صحيح بحصول محمد شريف على إنذار فقط".

وأضاف: "حالة محمد شريف حالة تهور لكنها لا ترتقي إلى حصول اللاعب على طرد، فكان يرغب في الوصول إلى الكرة فضلًا عن عدم تعمّده الوصول لقدمه تجاه جسد بيراميدز".

واختتم:"عين محمد شريف على الكرة والحالة لا ترتقي إلى الطرد".