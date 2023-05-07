عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«حوار بمنتهى الحرية».. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح|شاهد

الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان “حوار بمنتهى الحرية”.

 

وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في المقال:

سعدت بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم الأربعاء الماضي بحضور كوكبة من الشخصيات العامة سياسية واقتصادية وإعلامية واجتماعية ِ.. كل الأحزاب والتيارات ممثلة وموجودة
الحوار جاء بلا محاذير مفتوحا للجميع تناقلته جميع وسائل الإعلام على الهواء مباشرة. 

أعجبتني كلمة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للمؤتمر حينما قال بأن الحوار سيكون بلا خطوط حمراء.. ولتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني،  فحضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة.

وكلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الذي أعلن عن خريطة المؤتمر ولجانه وأن مجلس الأمناء توافق على هيكل الجلسات النقاشية.. وهي وجود ثلاثة جلسات أسبوعية ثابتة ومن الممكن عقد 4 جلسات في اليوم.

جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي معبرة عن آمال الشعب في جمهورية جديدة ومرحلة على مستوى الطموحات، فهو يعلم أن الاختلاف في الرأي هو الذي يحدث التطور الحقيقي ولديه يقين راسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، وأن بلدنا تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول وبقدر أحلامنا وآمالنا، بقدر حاجتنا للتوافق والعمل، والاتفاق على كلمة سواء.

أعجبتني أيضًا كلمات السياسي العتيد عمرو موسي وصراحته.. والشفافية التي تحدث بها د. حسام بدراوي وقراءتهم الواعية لمستقبل الجمهورية الجديدة، شعرت اننا علي الطريق الصحيح وأنها بداية قوية لحوار حقيقي قوي يتسع لكل الآراء ويرسخ لمستقبل مبني على أسس ثابتة سبقتها انجازات تحققت وشاهدناها فى كل أنحاء الوطن منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم. 

شعرت أن هدف الحوار الوطني يتحقق من الجلسة الأولي في رؤية الواقع بلا رتوش أو تزويق وبلورة التحديات وطرح الحلول للمستقبل، لكني أقول لهم بهذه الرؤى المتنوعة يتحول شعار الرئيس الدائم "تحيا مصر" إلى حياة حقيقية بكل تفاعلاتها وبكل ما تحمله من الأمل فى المستقبل، وللأمانة كان الجميع على المستوى والكل شارك بمنتهى الحرية والإيجابية.

 

 نتائج ملموسة

تفاؤلي أن هذه الحرية في التعبير عن الرأي سوف تجعل كل أبناء الوطن الذين يشاركون في هذا الحوار يصلون إلى نتائج ملموسة تدفعنا الي التقدم وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة كما يراها الشعب ويتمناها.

إلهام أبو الفتح الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ضياء رشوان عمرو موسى الاعلامية رشا مجدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

شوبير يصدم الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

ترشيحاتنا

إحدى المكرمات من الرئيس: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في المجتمع.. فيديو

صحف السعودية|مقتل 9 أشخاص في واقعة إطلاق نار بأمريكا.. والطاقة الذرية قلقة من الأوضاع بمحطة زابوريجيا النووية

فرج عامر عن تصريحات باتشيكو: جايز بعد كلامه الزمالك يرجعه

وزير الصحة يبحث تفعيل منظومة متكاملة لـ«وحدات الرعاية المتوسطة» بالمستشفيات

الأهلي يوجه طلبا قبل مواجهة الترجي التونسي في أفريقيا

هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

اتجبست بعد المسلسل.. أسباب لا تتخيلها عن كسر يد مني زكي

شتاء في عز الصيف| نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار بهذه المحافظات .. تفاصيل

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ