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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذيرات من مخاطر تواجهها .. تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عروس البحر"

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يواجه " الدوجونج"، المعروفة باسم "عروس البحر"، العديد من التهديدات في البحر الأحمر، مثل التلوث البحري والصيد الجائر وتغير المناخ. لذلك، يعتبر الحفاظ على هذه الحيوانات ضروريًا للحفاظ على التنوع الحيوي في البحر الأحمر والمناطق الأخرى التي يعيش فيها سنعرض من خلال هذا التقرير ابرز 5 معلومات عن عروس البحر "الدوجونج". 

 

  1. يعتبر " الدوجونج"، المعروفة باسم "عروس البحر"، من الثدييات البحرية المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها.
  2. تعيش في المياه الدافئة والضحلة في مناطق معينة من العالم، بما في ذلك البحر الأحمر، وتعتمد حياتها على الأعشاب والنباتات البحرية التي تجمعها من قاع البحر باستخدام حركات رشيقة.
  3. كما أنها حيوان اجتماعي يعيش عادةً في مجموعات صغيرة ويتواصل مع أفراد المجموعة باستخدام الأصوات والحركات.
  4. تتميز بقدرات عالية في السباحة، حيث يمكنها البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 6 دقائق دون الحاجة إلى الصعود للتنفس، وتساهم في نشر بذور النباتات البحرية وتحافظ على توازن النظام البيئي في المنطقة.
  5. ويتم تكاثرها بواسطة الولادة الحية، حيث تلد الأنثى صغيرًا واحدًا بعد فترة حمل تستمر لمدة تتراوح بين 8 و14 شهرًا.
عروس البحر البحر الأحمر التلوث البحري الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض

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