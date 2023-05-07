بالرصاص وقنابل الصوت والغاز.. الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدرسة في بيت لحم قبل هدمها

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة تحدي 5 الأساسية بمنطقة شرق بيت لحم.

وقال مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر لـــ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5.

وأضاف مسئول التعليم أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل أن تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إلى أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارًا بهدم المدرسة في شهر مارس الماضي.

ودارت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في محيط المدرسة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.