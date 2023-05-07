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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات صفوف النقل بمدارس الشيخ زويد

مايعادل امتحانات
مايعادل امتحانات صفوف النقل ارشيفية

انطلقت  اليوم الأحد 7 مايو الجاري، امتحانات  نهاية العام لصفوف النقل للمراحل الابتدائية و الإعدادية و الثانوية في مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، محافظة شمال سيناء  تحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  وإشراف حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء .
 

تابع سعيد عرادة رئيس مجلس مركز و مدينه الشيخ زويد ،  لجان المرحلة الثانوية بمدرسة الإمام الغزالي الثانوية بنات ومدرسة الشيخ زويد الرسمية لغات.. يرافقه  سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية وايمن احمد ابو شقرة وكيل الإدارة.

واكد رئيس مدينة الشيخ زويد، علي توافر مصادر الكهرباء البديلة " المولدات" في مدارس التعليم الثانوي و الوقود اللازم لتشغيلها، كما تم الدفع بسيارات المياه حرصا علي انتظام الامتحانات دون معوقات .
ووجه ، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.

 وشدد عراده ، على توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات ، والقضاء على أى محاولة غش ، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة .

و أشار  سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية ، الي انتظام أعمال الامتحانات في جميع مدارس الإدارة دون شكاوى.
و أكد على ضرورة التزام المدارس بالاشتراطات المنظمة لأعمال الامتحانات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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الشيخ زويد امتحانات صفوف التقل الدراسي

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