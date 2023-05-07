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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

19 مايو.. موعد انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أملاك الدولة

انطلقت الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية الكبيرة، والتي تم رفض تقنين أوضاعه،  اعتباراً من  29 أبريل الماضي وحتي يوم الجمعة 14 يوليو 2023 .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، انه يتم تقسيم الموجة ال 21 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية،  الي مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى من الموجة ال21  في 29 ابريل الماضي   تستمر حتي 19مايو الجاري وتستهدف حالات البناء في المهد.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم. 

وأكد وزير التنمية أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

كما تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى .

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة إعداد جدول زمنى يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الازالات الحالية.

الموجة الـ 21 الموجة الـ 21 لإزالة التعديات وزارة التنمية المحلية المرحلة الاولي هشام امنة

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