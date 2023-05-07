عقوبات كبيرة في انتظار هؤلاء السائقين

أٌقرت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ففي اجتماعها الأربعاء زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين .

وتم زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين .

ويتصدى قانون المرور لهذه الظاهرة من التلاعب بالأجرة بكل حسم إذ تنص المادة 29 من القانون رقم 66 لسنة 1973 على أنه يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم وخط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة.

ويعاقب قانون المرور كل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها من في تعريفة الركوب وكل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنية بالإضافة إلى سحب رخصة السيارة.