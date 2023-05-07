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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم باقتراح برغبة لحظر سير سيارات «النقل الثقيل» مساءً بالطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

توجهت د. حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، بموجبه يحظر سير سيارات النقل الثقيل مساءً على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وفي عواصم المدن.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "أننا شهدنا خلال الأيام القليلة المنصرمة وقوع العديد من حوادث السير في مناطق متفرقة بالمحافظات، راح ضحيتها 4 أشخاص ونجم عنها إصابة 35 آخرين، لافتة إلى أن نسبة الحوادث تزداد في نهاية وبداية الأسبوع بسبب الازدحام المروري  خصوصًا يومي الأحد والخميس، كما أنها تبلغ ذروتها في مناسبات الأعياد".

وتضمن المقترح:" أن الجهات المختصة في مصر تبذل قصارى جهدها للحد من حوادث الطرق بعدد من الوسائل، من بينها عمل اختبارات للكشف عن تعاطي المخدرات لدى السائقين، للحد من تأثيرها عليهم خلال القيادة، وإصلاح الطرق غير الممهدة جيدًا، وإنشاء مزيد من الطرق والجسور لتفادي الحوادث الناجمة عن الازدحامات المرورية، غير أننا نحتاج إلى تحديد أوقات ومسارات لسيارات البضائع الكبيرة".

وكشفت "يشار"، عن أن 62 % من وفيات حوادث السير لقوا حتفهم فى حوادث اصطدام بشاحنات نقل، كما تبلغ نسبة التصادم بسبب شاحنات النقل 40% من إجمالي حوادث السير سنويًا.

وأرجعت الدكتورة حنان يشار، أسباب الحوادث في مصر إلى عدة أسباب منها: السرعة الزائدة، وانفجار إطار السيارة، والتصادم، والتجاوز الخاطئ، وانقلاب السيارة، واختلال عجلة القيادة، مشيرة إلى أن عدم تخصيص مسارات محددة وتوقيتات معينة لسيارات النقل الثقيل من أكثر العوامل تسبباً فى وفيات الحوادث.

وطالبت بضرورة دراسة إنشاء طرق منفصلة للشاحنات مع وضع قواعد لتنظيم حركة النقل بها كأن يسمح بسيرها صباحًا، ويحظر سيرها مساءً في توقيتات معينة، وإنشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر الشاحنات خارجها، وكذلك التوسع فى ازدواج الطرق خاصة ذات الكثافات المرورية العالية، كما طالبت بزيادة وحدات الإسعاف الطبى على الطرق الزراعية والصحراوية.

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