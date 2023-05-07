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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صناع محتوى على السوشيال ميديا: لم نغير من الشكل الصعيدي.. فيديو

عصام محروس صانع محتوى
عصام محروس صانع محتوى

كشفا محمد محروس وعصام محروس، صناع محتوى على السوشيال ميديا، أنهما كانا لدينا سعداء بعد انتشار عدد من الفيديوهات بالدول العربية، مشيرين إلى أنهما يقدمان المحتويات بطريقة بسيطة للجمهور.

وأوضح محمد وعصام محروس، خلال لقائهما ببرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن العائلة كانت دافع لهم، مؤكدين أنه يتم مساندتهم بشكل كبير، مما يخلق لهم فرص كبيرة للنجاح.

 

يقدما محتويات طبخ بكل بساطة

وتابعوا، أنهما لم يغيرا من الشكل الصعيدي وارتداء الجلباب، ويقدما محتويات طبخ بكل بساطة، وباستخدام أدوات بسيطة مؤكدين أنهما يتلقيان ردود فعل إيجابية للغاية، على ما يقدمانه من محتوى وهو ما يسعدهما 

صناع محتوى السوشيال ميديا الدول العربية الإعلامية “لميس سلامة الشكل الصعيدي

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