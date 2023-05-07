القومي للمرأة يحتفي بكتاب «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن».. ويكرم حفيدة هدى شعراوي وابنة درية شفيق

المجلس القومى للمرأة يحتفى بكتاب "بنات النيل"

مايا مرسي توجه الشكر والتقدير لكل من شارك في خروج هذا الكتاب

استضاف المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جمعية محبي مصر السلام ودار الشروق حواراً بعنوان "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبحضور أميرة أبو المجد، ممثلة عن دار الشروق، والدكتورة سامية إسكندر سبنسر، محررة كتاب "بنات النيل"، ولفيف من الخبراء والسفيرات والشخصيات العامة.

ويأتي الحوار بمناسبة إطلاق النسخة العربية من كتاب " بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، والذي يروى قصة نجاح أحرزتها نماذج من الشخصيات النسائية البارزة سواء في مصر أو في الخارج، حيث يستضيفهن المجلس لإتاحة الفرصة للمهتمين بشئون المرأة في مصر للقائهن وعقد حوارات معهن.

وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالتواجد مع بنات النيل في بيت المرأة المصرية، وقالت: “كل الشكر والتقدير لكل من شارك في خروج هذا الكتاب العظيم إلى النور”.

وتوجهت بالشكر إلى سامية سبنسر على دورها الهام في خروج هذا الكتاب المميز الذي سيظل خالدا للتاريخ وللأجيال القادمة، موضحة أن "الكتاب يضم 38 نموذجًا من النماذج النسائية الناجحة ورموزا كثيرة لبنات مصر اللاتي نفخر بهن وبإنجازاتهن اللاتي حققنها في جميع المجالات في الحياة والعمل، فكل التحية والتقدير لهؤلاء السيدات المميزات".

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الكتاب تم إطلاقه باللغة الإنجليزية في عام 2017، عام المرأة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه منذ عام 2017 وحتى 2023 استطاعت المرأة الحصول على الكثير من المكتسبات في ظل دعم قوى من الإرادة السياسية التي آمنت بقدرات المرأة وإمكانياتها، مؤكدة أنه تم كسر الحواجز الزجاجية وصهر الأبواب الحديدية للوصول لأول مرة إلى المواقع القيادية التى لم تصل إليها المرأة من قبل.

وتابعت: "سعيدة بتواجدي هنا اليوم في حضور سهير حبيب، هذه السيدة العظيمة والمحترمة والمحترفة التي خرجت أجيالا مختلفة من القيادات النسائية، وأشرف أن أكون واحدة من تلميذاتها، وهي أم عظيمة لشخصيات متميزة أثرت فيهم ونفخر بهم“.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير لكل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على كتباتهما للتاريخ وللأجيال القادمة قبل توليهما مناصبهما كوزيرات، مشيرة إلى أنهما مصدر إلهام لكثير من السيدات، وتابعت قائلة: "عندما تجتمع السيدات على المحبة والتقدير والصداقة والاعتزاز وعلى العمل العام، بالتأكيد سوف يتحقق النجاح".

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، سامية سبنسر بالخروج بنسخة جديدة من الكتاب تضم المزيد من السيدات، وتوزيع الكتاب داخل وخارج مصر وتعميمه في المدارس والجامعات المصرية للتعرف على النماذج الناجحة من السيدات.

من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فخرها بكونها أحد النماذج التي يشملها كتاب بنات النيل الذى يعد تجربة فريدة ومثمرة وملهمة لسلسلة ومجموعة من الكتب، مؤكدة أن مصر لديها آلاف الملهمات في جميع المجالات في مصر والعالم العربي، لافتة إلى أن الكتاب يجمع العديد من السيدات المميزات، ويستهدف تغيير الصورة النمطية عن المرأة المصرية، مؤكدة احتياجنا لتسليط الضوء على أجيال جديدة من النماذج الناجحة من السيدات الملهمات.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن المرأة مطالبة بتحقيق المعادلة الصعبة وهي التوازن ما بين النجاح في عملها وأسرتها، ولذلك فهي بحاجة لدعم من الأسرة والعمل والأصدقاء والبيئة المحيطة حتى يكون لديها القدرة على النجاح وصنع الفرق في العمل العام، مؤكدة أهمية التعليم والتدريب والصبر والمثابرة، لأنهم أساس الوصول للهدف وتحقيق النجاح، منوهة إلى أنه كلما زادت القدرة على الاختيار كلما ساعدنا على تحقيق النجاح.

فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن كتاب "بنات النيل" يعد مصدر إلهام للعديد من السيدات، منوهة إلى الفصل الخاص بها في الكتاب، والذي يوضح أهمية الإطار الدولي فى العمل العام، فالعمل العام يستوحى من العلاقات الدولية لوضع الخبرات المختلفة قيد التنفيذ، مشيرة إلى أن صوت جمهورية مصر العربية هام جداً على الساحة الدولية، وأن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تعد من أهم الاستراتيجيات التي يتم الاستشهاد بها في العمل مع المنظمات المختلفة.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي كلمتها بتوجيه الشكر لكل من أثر في مسيرتها، مؤكدة سعيها الدائم أيضًا للتأثير في مسيرة القيادات الشبابية.

وأكدت سهير حبيب أن الهدف من الكتاب كان إبراز النماذج النسائية الناجحة في جميع المجالات في الحياة العامة، وتسليط الضوء عليهن ليكن مصدر إلهام للأجيال القادمة من الراغبات في المشاركة في العمل العام والوصول إلى المواقع القيادية.

وأعربت الدكتورة سامية سبنسر عن سعادتها بالتواجد بالمجلس القومي للمرأة للاحتفال بـ38 سيدة مصرية من النماذج الناجحة، مشيرة إلى أن مصر تزخر بالكثير من السيدات المتميزات، وأن الكتاب يمثل نسبة صغيرة منهن، لافتة إلى أن الهدف من الكتاب توصيل الصورة الصحيحة للمرأة المصرية إلى الخارج وإلى الإعلام الغربي الذي صور المرأة المصرية بصورة غير صحيحة، وتوجهت بالشكر إلى كل من ساندها فى هذا المشروع، وإلى بنات النيل اللاتى حضرن في هذا اللقاء، متوجهة بالشكر إلى سهير حبيب على دورها في هذا الكتاب وتعريفها بمجموعة كبيرة من النماذج الناجحة من السيدات في مصر.

وقالت: “ونحن نكرم اليوم نسبة صغيرة من بنات النيل من صاحبات الفكر والرائدات المصريات، لا ننسى أن نحتفل بالأجيال السابقة من السيدات اللاتي عملن لتحقيق الحقوق والمساواة الكاملة لبنات النيل، مثل السيدة هدى شعراوي ودرية شفيق”.

فيما تناولت أميرة أبو المجد، الممثلة عن دار الشروق، التنوع الذي تميز به كتاب "بنات النيل" من حيث الشخصيات والظروف، بالإضافة إلى تاريخ مصر الاجتماعي، مؤكدة أن الكتاب يهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن المرأة الشرقية، ويسرد قصص نجاح السيدات المصريات وصمودهن خلال التحديات وقدرتهن على النجاح وتخطى الفشل، مشيرة إلى أن دار الشروق تسعى إلى تعريف الأطفال بالنماذج الإيجابية الموجودة في مصر.

وخلال اللقاء، كرم المجلس القومي للمرأة كلل من سنية شعراوي، حفيدة السيدة هدى شعراوي، وعزيزة اللوزي، ابنة الراحلة درية شفيق، وكريستينا أسعد، حفيدة ماري اسعد، وحسام أبو زيد، نجل الراحلة فوزية العشماوي.

وتضمن الحوار مجموعة من الجلسات والمحاور مثل العمل السياسي والخدمة العامة، والمجال الأكاديمي والعلمي، والقطاع المصرفي وإدارة الأعمال، وشارك فيها مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والسفيرات.

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