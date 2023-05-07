الأولمبية تهنئ اتحاد السلاح بذهبية محمد حمزة في كأس العالم بالمكسيك

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بعد تحقيق محمد حمزة الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم المقامة في المكسيك .

ونجح محمد حمزة في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية لمنافسات سلاح الشيش على بطل هونج كونج بعد أداء مشرف ومميز.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب ومجلس إدارة اتحاد السلاح على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرا رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية